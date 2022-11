Billie Jean King Cup: Maryna Zanevska et Ysaline Bonaventure en simple, la paire Mertens-Flipkens en double

Johan Van Herck a décidé d’aligner Maryna Zanevska (WTA 81) et Ysaline Bonaventure (WTA 96) pour défier la Slovaquie lors de la phase finale de la Billie Jean King Cup, mercredi à Glasgow. Elise Mertens, à peine rentrée du Texas où elle a remporté le double au Masters de fin de saison, sera associée à Kirsten Flipkens lors du troisième match de ce duel.

Bonaventure, qui réalise une belle fin de saison 2022, débutera par un duel contre Viktoria Kuzmova, 24 ans et 146e mondiale. Dans la foulée, Zanevska défiera Anna Karolina Schmiedlova, N.1 slovaque classée 100e mondiale. Le troisième match devrait opposer Elise Mertens et Kirsten Flipkens à Kuzmova et Tereza Mihalikova.