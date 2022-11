«Les syndicats se trompent d’ennemis», «pas la bonne réponse»: les réactions suite à la grève nationale

Le Premier ministre Alexander De Croo a assuré mercredi que son gouvernement avait déjà pris «toute une série de mesures exceptionnelles» en faveur du pouvoir d’achat, alors que le pays tournait au ralenti en raison d’une grève générale organisée à l’appel des syndicats FGTB et CSC.

Les syndicats avaient appelé à la grève générale ce mercredi 9 novembre. En cause : la norme salariale de 0 % qui semble bel et bien verrouillée et limite les prochaines négociations salariales. Voici les secteurs impactés pour cette mobilisation sociale.

Il a également appelé, dans un communiqué, les Belges à «faire bloc» plutôt que d’attiser les clivages et les divisions. Le chef du gouvernement admet que «nombreux sont les Belges qui vivent aujourd’hui dans l’insécurité financière et donc dans l’inquiétude».

«Pour cette raison que le gouvernement a pris toute une série de mesures exceptionnelles, allant d’une intervention atteignant jusqu’à 1.000 euros sur les factures d’énergie cet hiver à un tarif social «énergie» élargi, accordé à un million de familles. Nous sommes bien conscients que tous les problèmes ne sont pas résolus pour autant. Nous devons, en réalité, qu’aucun État n’est aujourd’hui en mesure de panser toutes les plaies causées par cette crise (de l’énergie)», a ajouté M. De Croo (Open Vld).

Il a rappelé qu’au-delà des mesures qui ont été prises, la Belgique est dotée d’un mécanisme d’indexation automatique des salaires. «Un système unique qui protège, comme nulle part ailleurs, les Belges contre la perte de pouvoir d’achat due à l’inflation. Ces augmentations liées à l’indexation sont prises en charge par les pouvoirs publics et par nos entreprises. Il s’agit d’un effort considérable dont on doit être conscient», a souligné le Premier ministre.

«En tant que Premier ministre, j’estime que la meilleure façon de traverser cette crise est de le faire en faisant bloc, et non en attisant les clivages et les divisions. C’est l’esprit dans lequel ce gouvernement travaille depuis le premier jour et continuera à travailler. En veillant à protéger au mieux le pouvoir d’achat des citoyens, tout en étant attentif à la compétitivité de nos entreprises», a-t-il conclu.

« Pas la bonne réponse », pour les responsables politiques flamands

Deux responsables politiques flamands, le président de l’Open Vld, Egbert Lachaert, et le ministre de l’Emploi, Jo Brouns (CD&V) ont affirmé mercredi que la grève générale menée à l’appel des syndicats FGTB et CSC n’était pas la bonne réponse à apporter à la crise de l’énergie et à la baisse du pouvoir d’achat.

« On (les syndicats) se trompe d’ennemi » en organisant cette journée d’action, a en substance affirmé M. Lachaert lors de l’émission De Ochtend de la VRT-radio. « Nous sommes tous dans la misère. Faire la guerre les uns contre les autres ne nous apportera pas de solutions », a ajouté le président des libéraux flamands, en imputant la hausse des prix de l’énergie et des matières premières à la guerre menée par la Russie en Ukraine.

M. Lachaert a souligné que ces hausses représentaient aussi un défi pour les entreprises, avec une augmentation salariale prévue en janvier prochain en vertu de l’indexation automatique. « La pire chose, c’est de faire grève les uns contre les autres et de se faire la guerre », a poursuivi le président de l’Open Vld.

« Je pense que quelqu’un au Kremlin rit quand il voit ça », a-t-il encore dit en faisant allusion au président russe Vladimir Poutine. M. Brouns a pour sa part indiqué sur sa page Facebook qu’il comprenait l’inquiétude des travailleurs, tout en soulignant qu’à ses yeux la grève n’était pas « la bonne réponse » à la crise de l’énergie.

« J’espère que les syndicats continueront à coopérer de manière constructive à l’élaboration de solutions », a conclu le ministre flamand.

Les entreprises, « cibles illégitimes de la grève »

Les patrons wallons ne cachent pas leur incompréhension face à la grève interprofessionnelle organisée mercredi par les syndicats CSC et FGTB contre la flambée des prix de l’énergie et la norme salariale. Pour l’Union wallonne des entreprises (Uwe), les entreprises, « victimes elles aussi de la crise énergétique », sont « des cibles illégitimes de la grève ».

L’organisation patronale dit avoir de la « compréhension par rapport à la situation difficile que vivent les ménages, et singulièrement les plus précarisés ». Elle souligne que les entreprises contribuent à la qualité de vie, « notamment en donnant de l’emploi à près de 800.000 personnes en Wallonie et en créant de la valeur, à la source du financement de tous nos besoins collectifs ».

« La difficulté majeure des entreprises aujourd’hui est de continuer à produire, à maintenir l’emploi, à créer de la valeur, voire à subsister, alors qu’elles sont elles-mêmes confrontées à ces hausses de coût (travail, énergie, matières ?) et ce, dans un environnement où d’autres, en Europe et dans le monde, ne font pas face à ces mêmes contraintes », insiste l’administrateur délégué de l’UWE, Olivier de Wasseige.

Mobilisation « réussie » pour la FGTB

Thierry Bodson, président de la FGTB, était présent mercredi en début de matinée parmi des militants dans le zoning industriel de Seneffe-Manage. « La mobilisation est tout à fait réussie déjà sur base des premières informations reçues mercredi matin concernant l’ensemble de la Wallonie et de Bruxelles », a commenté Thierry Bodson, président de la FGTB. « On peut dire que l’activité économique était vraiment au ralenti dès le début de la journée. Il y a eu une manifestation en juin, soit 100.000 personnes à Bruxelles, mais cela n’a pas été suivi d’effet. Ni les patrons ni le gouvernement n’ont voulu entendre le signal de la rue. Sans réponse, dès le 28 juin, nous avions prévu la grève générale de ce 9 novembre », a-t-il rappelé.

« Tous dans le même bateau »

Les commerçants indépendants ont décidé, eux aussi, de se faire entendre au milieu des centrales d’ouvriers et d’employés vertes et rouges. «Employés, ouvriers, entreprises, patrons, ... on est tous dans le même bateau», estime Jean-Luc Vasseur, président de l’ASBL Commerce liégeois.

«On a les mêmes soucis que tout le monde», explique-t-il pour justifier sa présence et celle de quelques-uns des 1.000 membres de l’ASBL. Globalement, «s’il n’y a pas de pouvoir d’achat, nous n’avons pas lieu d’être.» La présence d’indépendants à cette grève interprofessionnelle peut étonner, vu la réaction du Syndicat neutre pour Indépendants (SNI), qui affirmait mardi «ne pas avoir de mots assez durs pour fustiger l’organisation de la grève».