Tonnerre, averses… les prévisions météo pour les prochains jours

Le ciel sera sec et éclairci, avant le retour de la nébulosité et de la pluie.

En région côtière, les averses seront plus nombreuses et un coup de tonnerre ne sera pas exclu. Les maxima seront compris entre 11ºC en haute Ardenne et 14 ou 15ºC en plaine. Le vent de sud-ouest sera modéré à parfois assez fort localement, voire fort à la mer, avec des rafales autour de 50 à 60 km/h.

En soirée et en début de nuit, les dernières averses seront déjà entrecoupées de larges éclaircies. Plus tard dans la nuit, le temps deviendra sec et partiellement à peu nuageux. En Ardenne, des nuages bas pourront toutefois se former avec risque de quelques bancs de brouillard dans l’extrême sud. Les minima varieront de 3 à 8ºC en Ardenne et de 7 à 9ºC ailleurs. Le vent sera modéré, et dans le sud du pays progressivement faible, de secteur sud-ouest.

Jeudi, le temps sera généralement ensoleillé avec plus tard des voiles d’altitude. En Ardenne, le risque de nuages bas sera toutefois présent en premier lieu. Les maxima se situeront entre 10ºC en Hautes Fagnes et 14 à 15ºC en plaine, sous un vent modéré de sud-sud-ouest.

Vendredi, le temps sera sec et ensoleillé même s’il faudra d’abord encore composer avec des voiles d’altitude et, en Ardenne, éventuellement aussi un peu de grisaille matinale. Les maxima seront compris entre 11 et 16ºC.

Samedi, la journée sera douce et assez ensoleillée avec des nuages d’altitude.