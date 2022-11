La philosophe Marjan Bouwmeester: «La peur de la solitude peut être politisée et instrumentalisée»

Marjan Bouwmeester n’est pas la première philosophe à s’intéresser à la solitude. Ils ont été nombreux, au fil des siècles, à se pencher sur la question, et dans El cielo vacío (Le ciel vide, éd. Siruela, non encore traduit en français), la penseuse néerlandaise invoque plusieurs de ses prédécesseurs, dont Blaise Pascal et Simone de Beauvoir, qui ont inspiré le titre de ce livre dédié à une question qui préoccupe de plus en plus nos sociétés et nos gouvernements. Le confinement n’a pas changé la conception qu’avait Bouwmeester de la solitude, mais il lui a permis de se pencher davantage sur la différence entre le fait d’« être seul », la solitude en anglais, qui exprime une décision volontaire et positive, et le fait de se « sentir seul », ce sentiment de loneliness qui est la douleur d’être seul.