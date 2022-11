Grève générale: «l’indexation de 10% en janvier couvrira à peine le coût de l’électricité et du gaz»

L’éclairage public forme un dôme sous la chape de la nuit. Il est plus de six heures. Voilà une heure que Marcello et ses camarades, tous rouges à l’exception d’une parka verte, battent le bitume. Une tonnelle a été dressée à la sortie du rond-point menant à l’aéropôle de Gosselies. Et sous un ciel sans avion en raison de la grève nationale de ce 9 novembre, sa voix supplante le bruit des moteurs des voitures et camions de passage.