Pourquoi la Fédération veut garder Roberto Martinez après la Coupe du monde

À Tubize, on planche sur une prolongation de six mois ou plus depuis plusieurs mois. Un plan qui étonne alors que le Catalan a récemment fait l’objet de critiques, mais sa personnalité et son investissement plaisent beaucoup à la Fédé.

Ces derniers jours, Roberto Martinez en a pris pour son grade. La confection d’une liste élargie de 55 joueurs avant la Coupe du monde, à l’intérêt tout relatif mais imposée par la FIFA, aurait dû susciter un certain engouement à la lecture de noms généralement absents des rassemblements plus communs. Au lieu de cela, l’incompréhension des uns et des autres, incrédules devant les « mises à l’écart » de Mike Trésor et Nicolas Raskin par exemple, et le sentiment bien ancré désormais que notre sélectionneur national serait devenu « fou ».