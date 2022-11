L’ASMR, cette méthode de relaxation auditive et visuelle qui cartonne

Des paroles chuchotées, des bruits minimalistes tels que le pschitt d’un spray, d’une bouche qui mastique, d’une brosse passée dans les cheveux ou encore des mains qui se frottent. Des mouvements aussi, généralement lents et délicats… Autant de stimulations sonores et visuelles qui fascinent les amateurs d’ASMR pour « Autonomous Sensory Meridian Response », littéralement « réponse autonome du méridien sensoriel ». Sur la toile, des vidéos explosent le nombre de vues et deviennent presque virales. Leurs adeptes y trouvent le plus souvent une forme de relaxation quasi hypnotique. « La sensation qui en résulte est fréquemment décrite comme un picotement qui commence au sommet de la tête et peut s’étendre au cou et à la colonne vertébrale, le tout associé à un sentiment de bien-être semblable à celui expérimenté avec la méditation de pleine conscience », détaille Steven Laureys, chercheur FNRS et directeur du Centre du cerveau du CHU de Liège.