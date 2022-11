La féministe Christina Dalcher: «Si un roman ne provoque pas, alors à quoi sert-il?»

Elle raconte ce qui se passe dans une société où les femmes perdent non seulement leurs droits, mais aussi la possibilité même de faire entendre leur voix, littéralement. Vox est le titre – « le seul qui reste le même partout dans le monde, parce qu’il n’a pas besoin de traductions » – du premier roman dystopique avec lequel, en 2018, Christina Dalcher s’est fait connaître et apprécier du public et de la critique, en partant d’un postulat provocateur : que se passerait-il si les femmes ne pouvaient pas prononcer plus de cent mots par jour ?

Christina Dalcher a longtemps travaillé en tant que linguiste et enseignante, avant de faire ses débuts dans la fiction. Son deuxième roman s’intitule QI .