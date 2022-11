Les belles histoires de Salman Rushdie

Avant qu’il y ait des livres, les histoires existaient déjà. » C’est le début de Contes fantastiques de Salman Rushdie qui ouvre le recueil Langages de vérité, qui rassemble des essais, conférences, préfaces, publiés de 2003 à 2020. Les histoires. C’est l’essence même de l’œuvre de Salman Rushdie, qui est un raconteur, un fabulateur, un conteur. Il écrit : « Des enfants naissaient et avant qu’ils sachent parler, leurs parents leur chantaient des chansons, l’histoire d’un œuf qui tombe d’un mur, peut-être, ou celle d’un garçon et d’une fille qui escaladent une colline et dégringolent à son pied. En grandissant, les enfants réclamaient des histoires aussi souvent que de la nourriture. »