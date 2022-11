Dans LéNA cette semaine: Bob Dylan, le Prix Nobel de la chanson moderne

L’ouvrage se lit comme une réponse détaillée aux arguments avancés par le comité du Nobel pour justifier son choix de distinguer Bob Dylan en tant qu’homme de lettres. Ainsi que comme une réponse à la conférence que le musicien avait dû donner six mois plus tard. « Les mots des pièces de Shakespeare sont destinés à être joués sur scène. De même que les paroles de chansons sont faites pour être chantées, et non pour être lues sur papier », y avait-il glissé.

Dylan écrit sur la sagesse de la rue, qui n’est enseignée dans aucune université et à laquelle de telles chansons doivent leur immortalité. Et il écrit sur la vérité : « Pourquoi pense-t-on qu’un chanteur révèle soudain une vérité lorsqu’il raconte une histoire dans une chanson. Ce qui compte, ce sont les sentiments qu’une chanson suscite chez ses auditeurs par rapport à leur propre vie. » Il révèle pourquoi on aime souvent les chansons en langues étrangères et comment naissent les airs obsédants. Il rend hommage à la chanson la plus triste de tous les temps, à celle la plus politique, à l’appropriation culturelle par les Noirs et les Blancs ainsi qu’aux musiciens du siècle que sont Johnny Cash, Little Richard ou Leonard Cohen.

