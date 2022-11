«Les jambes et la tête»: Les sportifs de haut niveau à l’heure de la course au contrat

La fin d’année est synonyme de reconduction… ou non du contrat dont nos meilleurs athlètes bénéficient de la part des pouvoirs publics. Pour l’obtenir, ils ont intérêt à être ou rester performants.

C’est une période particulièrement stressante et pas toujours bien vécue par nos champions. Depuis quelques semaines, les sportifs de haut niveau sous contrat à la Fédération Wallonie-Bruxelles (FWB) sont en train de passer leur grand oral annuel auprès de leur direction technique et de l’Adeps avant de découvrir, d’ici la fin de l’année, si, après leur évaluation, ils seront prolongés ou pas avec un nouveau bail d’un an. Une décision laissée à la discrétion de la ministre Valérie Glatigny (MR) même si celle-ci se fie généralement aux rapports qu’on lui transmet.