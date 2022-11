Coupe du monde 2022: voici le dispositif de la RTBF

Les 64 matches de la Coupe du monde 2022 seront diffusés par la RTBF entre le 20 novembre et le 18 décembre. La chaîne publique a dévoilé son dispositif complet pour suivre ce Mondial au Qatar. La majorité des rencontres seront retransmises sur Tipik tandis que la Une proposera les matches des Diables rouges, la finale ainsi que le match d’ouverture. L’intégralité des matches sera également disponible sur Auvio.

Le duo composé de Vincent Langendries et de Philippe Albert sera évidemment aux commentaires des Diables rouges. Les autres commentateurs sont Frank Peterkenne, Hervé Gilbert, Lancelot Meulewaeter et Quentin Volvert. Au niveau de consultants, on retrouve Alex Teklak, Xavier Chen ainsi que l’ancienne Red Flame Cécile De Gernier. Déjà aux commentaires lors de l’Euro féminin récemment, c’est la première fois qu’elle officiera sur du foot masculin.