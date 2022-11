L’art à la ferme aux Fêtes de la Saint-Martin

Rendez-vous traditionnel du mois de novembre, les Fêtes de la Saint-Martin à Tourinnes-la-Grosse mêlent théâtre, parcours d’artistes et art contemporain. Visite de l’exposition centrale.

Si Tourinnes-la-Grosse est habituellement une bourgade plutôt calme, elle s’anime intensément durant les week-ends du mois de novembre. La raison de cette agitation : les Fêtes de la Saint-Martin. À cette occasion, trois propositions attirent le public de la région et d’ailleurs. D’une part, un spectacle monté avec des comédiens professionnels et amateurs dans l’Église de Tourinnes. Cette année, c’est une Antigone mise en scène par Muriel Clairembourg qui attend le public dès le 12 novembre. D’autre part, deux événements artistiques : un parcours d’artistes reliant 80 lieux et un programme d’art contemporain mis sur pied chaque année par un commissaire invité.