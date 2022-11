Le petit moment qui fait du bien: acheter une voiture quasiment neuve à Darry Cowl

Coup de blues ? Déprime ? Chaque mercredi, nous vous proposons quelques minutes de pur plaisir à savourer sur YouTube, Dailymotion et autres plateformes. Pour retrouver la pêche quand le moral est en berne.

Avec les hausses de prix actuelles, le moment n’est pas vraiment à l’achat d’une voiture neuve. Rien de tel, dès lors, qu’un véhicule d’occasion en parfait état. Et pour cela, on peut se fier au meilleur vendeur du cinéma français : Darry Cowl. Bien sûr, l’homme ne fait plus vraiment partie des stars dont la télévision rediffuse les films régulièrement mais, à sa grande époque, chaque apparition de ce personnage aux allures de pile électrique, doté d’une logorrhée aussi intarissable qu’absurde, était synonyme d’avalanche de rires. Pour s’en convaincre, il suffit de revoir cette séquence magistrale du film À pied, à cheval ou en voiture de 1957.