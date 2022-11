Phoenix: la classe «french touch»

L’annonce de leurs deux concerts à l’Ancienne Belgique résume assez bien les choses : « Une pop indie soignée aux mélodies accrocheuses. » C’est leur patte, à Thomas Mars (chant, batterie), Laurent Brancowitz (guitare, claviers), Christian Mazzalai (guitare) et Deck D’Arcy (basse, claviers). Et elle leur a déjà valu plus d’une distinction, à ces Versaillais apparus dans le sillage de Air en 1998, puis avec un premier single (« Heatwave ») l’année suivante, portés par la vague french touch des Daft Punk, Air et compagnie : Grammy Award en 2010 pour l’album Wolfgang Amadeus Phoenix, une tête d’affiche à Coachella en avril 2013, une Victoire de la musique l’année suivante dans la catégorie album rock de l’année pour Bankrupt , et on en passe…