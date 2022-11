Des Saturnales pour les dix ans de l’Open Music

Les Saturnales, Festival de jazz du 13 au 29 novembre 2022. openmusicjazzclub.be

Les Saturnales sont, durant l’antiquité romaine, des fêtes se déroulant la semaine du solstice d’hiver, soit du 17 au 23 décembre, qui célèbrent le dieu Saturne et sont accompagnées de grandes réjouissances populaires. Ces jours-là, les barrières sociales disparaissent, on organise des repas, on échange des cadeaux, on offre des figurines aux enfants et on décore les maisons, avec du houx, du gui et du lierre. Je ne suis pas persuadé que le festival Saturnales de l’Open Music ira jusqu’à chambouler les règles de la société, mais il s’agira bien de liesse et de communion dans le jazz et avec des vedettes, voyez le programme ci-contre.