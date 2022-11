Route du Rhum: les 138 marins ont enfin pris le départ

Un record de 138 marins ont pris le départ de la 12e édition de la Route du Rhum mercredi de Saint-Malo en Bretagne, direction la Guadeloupe, pour cette course à la voile en solitaire qui devrait voir les plus rapides battre le record et traverser l’Atlantique en six jours seulement.

Le coup de canon a retenti à 14h15 pour toute la flotte, 131 hommes et 7 femmes, répartie sur une seule ligne de départ de presque six kilomètres au large de la cité corsaire.