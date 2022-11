La ministre Hadja Lahbib assistera à un des deux premiers matches des Diables rouges au Qatar

Le kern a décidé que la ministre des Affaires étrangères représentera la Belgique lors du premier tour des Diables Rouges à la Coupe du Monde. « Nous devons aller au Qatar et continuer à dialoguer, à demander la poursuite des réformes, soutenir les efforts, et apporter un soutien lorsque c’est nécessaire », justifie Hadja Lahbib.

« Sur proposition du cabinet des Affaires étrangères », explique le porte-parole de la ministre Hadja Lahbib, confirmant une information de L’Echo, « le kern a décidé d’envoyer une délégation lors du premier tour des Diables Rouges. Nous avons défendu la position d’y aller et de ne pas rompre les liens de façon aussi brutale, et nous avons été suivis. » La tradition diplomatique belge veut en effet que l’on maintienne des relations même quand la situation du pays est jugée problématique à certains égards, tout en formulant les messages considérés comme essentiels sur les sujets sensibles.

La ministre qui représentera notre pays au Qatar, et qui n’était pas favorable à un boycott diplomatique craignant l’isolement de la Belgique, est dès lors également chargée de porter « des messages forts » au Qatar en termes de droits humains (notamment des femmes et LGBTQIA+) ou sociaux. Une réunion intercabinets définira précisément quels messages, puisque l’on sait que les écologistes défendaient, eux, l’option d’une position forte en raison des atteintes aux droits humains reprochées au Qatar.

Une position ferme

Dans une courte déclaration, la ministre Lahbib justifie ainsi cette décision : «La Belgique demeure ferme et exigeante sur le respect des droits humains et les conditions de travail au Qatar, mais si nous désirons que les choses évoluent, nous devons soutenir les efforts du Qatar pour améliorer ces conditions. Ce n’est pas en rompant le dialogue que l’on obtient des avancées. Nous devons aller au Qatar et continuer à dialoguer, à demander la poursuite des réformes, soutenir les efforts, et apporter un soutien lorsque c’est nécessaire. »

Et elle ajoute que « le Qatar est par ailleurs un partenaire commercial important de la Belgique, et notamment l’un de ses principaux fournisseurs de gaz. C'est aussi un pays sur lequel nous avons pu compter lorsqu'il a fallu gérer le rapatriement de nos citoyens d'Afghanistan. C’est pourquoi je me rendrai à l’un des matches des Diables rouges lors du premier tour de la Coupe du Monde. Je m’y rendrai avec des messages clairs sur les droits humains, en particulier en ce qui concerne les droits des femmes et des LGBTQIA+, et les conditions de travail. »

A ce stade, on ne sait pas encore à quel match du premier tour précisément la ministre assistera, cela dépendra de son agenda. Mais il apparaît déjà, nous revient-il, qu’étant donné son agenda justement, ce sera soit au match des Diables contre le Canada le 23 novembre soit à celui contre le Maroc le 27 novembre – Hadja Lahbib étant déjà prise ailleurs le 1er décembre, jour du match contre la Croatie.