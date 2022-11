Billie Jean King Cup: la Belgique battue par la Slovaquie après les défaites de Bonaventure et Zanevska

Pour son troisième match avec l’équipe belge de BJK Cup, le premier depuis 2017, Zanevska a vu la N.1 slovaque revenir à une manche partout après avoir réalisé trop de fautes directes. Non sans un brin de réussite, notamment sur une balle de break pour la Belge, Schmiedlova a démontré davantage de régularité, ce qui lui a permis de s’imposer.

Le double devrait opposer Elise Mertens et Kirsten Flipkens à Kuzmova et Tereza Mihalikova. Mertens, qui a rejoint l’Écosse mardi dans la foulée de son titre en double au Masters, est 5e mondiale dans la discipline, Flipkens 30e. Mihalikova et Kuzmova sont respectivement 48e et 89e.

Mardi, la Slovaquie s’est inclinée 2-1 devant l’Australie dans le premier duel de ce groupe B. La Belgique défiera jeudi l’Australie. Les vainqueurs des quatre groupes de trois se qualifient pour les demi-finales. Le vainqueur du groupe de la Belgique y sera opposé à celui du groupe C qui réunit l’Espagne, le Kazakhstan et la Grande-Bretagne.