Reconnaissance faciale: après l’imbroglio Clearview, le cas PimEyes interroge lui aussi

Il y a près d’un an, le logiciel de reconnaissance Clearview AI s’invitait dans le débat public belge. L’Intérieur finissant par reconnaître, à l’issue de longues tergiversations, que deux membres de la police judiciaire fédérale avaient bel et bien utilisé à titre expérimental ce produit, développé aux Etats-Unis et permettant de croiser l’image d’un visage avec des millions d’autres photos siphonnées sur les réseaux sociaux par la firme. Un usage illégal, tout simplement. L’information avait fait bondir le COC, l’Organe de contrôle en charge de la juste exploitation par la police des données privées, qui avait sévèrement rappelé à l’ordre la police.