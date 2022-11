Mobilité: la SNCB reporte son projet d’extension d’offre

Le conseil d’administration de la SNCB n’adaptera pas ses horaires en décembre. La troisième et dernière phase du plan de transport 2020-2023, comprenant une offre élargie, devait initialement être déployée le 11 décembre. Mais pour diverses raisons, la compagnie ferroviaire a décidé d’appuyer sur le bouton pause.

Elle avance un contexte financier difficile pour justifier ce report, et affirme aussi être confrontée à une infrastructure vieillissante, des livraisons de nouveau matériel tardives, de plus en plus d’intrusions sur les voies et à une pénurie de personnel.