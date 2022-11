Coupe du monde: la Belgique retient son souffle pour Lukaku

Pour la quatrième fois, si l’on prend en compte le Final 4 de la Nations League disputé en Italie voici un an, Roberto Martinez s’essayera ce jeudi à un délicat exercice de concision. En ramassant à la fois sa pensée et en cadrant ses choix, il tentera, au passage, de ne pas se perdre dans ses options et d’éviter de rompre le fil parfois ténu d’une philosophie que l’on sait reliée à des principes bien ancrés. Et à un entêtement qui l’est tout autant.

Le chantre de la fameuse « flexibility », l’apôtre du mensonge par omission, le disciple de la méthode Coué va devoir se décider. Et donc trancher. Une fois de plus, mais dans des proportions moindres que jadis puisque la pandémie de Covid aura au moins eu un bienfait : le droit désormais acquis à l’élargissement des sélections de 23 à 26 joueurs en vue des compétitions majeures.