Grève générale: la contestation s’étend en Europe

Dès les premières heures de la grève, le président de la FGTB a estimé que la mobilisation était « réussie ». Thierry Bodson a rappelé les principales revendications syndicales : un plafonnement des prix de l’énergie en Belgique, à l’instar de ce qui se fait en France et en Allemagne, des mesures en faveur du pouvoir d’achat et une révision de la loi sur la formation des salaires qui, dans le contexte d’inflation galopante actuel, ne permet plus de négocier de norme salariale au niveau interprofessionnel.

Transports en commun, aéroports, entreprises, hôpitaux, prisons… comme prévu, la Belgique tourne au ralenti mercredi, en raison d’une grève interprofessionnelle à l’appel des deux plus grands syndicats du pays, la CSC et la FGTB. Les conséquences et l’ampleur de la mobilisation varient toutefois en fonction des secteurs et des régions.

A l’instar du mouvement social belge, la contestation semble s’étendre en Europe, où d’autres pays font état de grèves et d’une importante contestation.

Violences en Grèce

Des échauffourées ont eu lieu entre la police grecque et des manifestants alors que 20.000 personnes protestaient à Athènes contre la flambée des prix mercredi à l’occasion d’une grève générale dans toute la Grèce. Le cortège du syndicat communiste Pame était le plus important avec 14.000 personnes, selon la police. « La cherté de la vie est intolérable », était inscrit sur une de ses banderoles.

La grève générale, à l’appel des syndicats du privé et du public, a notamment touché les transports publics, les écoles, les universités, les hôpitaux – avec toutefois du personnel d’astreinte – et les médias, aucun journal radio-télévisé n’était diffusé.

Les transports en commun (bus, métro, tramway et le train interurbain ainsi que les taxis) ont en grande partie cessé de fonctionner et aucune liaison maritime n’était assurée entre le continent et les îles de la mer Égée (est) et Ionienne (ouest) en raison de la participation du syndicat des marins (PNO) à la grève. « Nous réclamons la hausse des salaires et une protection sociale pour tout le monde », pouvait-on lire sur la grande affiche de la Confédération des salariés du privé GSEE, la plus grande du pays.

« Ce sont les salariés qui payent le coût de la cherté de la vie », a quant à lui fustigé le syndicat des fonctionnaires l’Adedy, appelant également à des rassemblements à travers le pays en fin matinée. Le gouvernement a annoncé débloquer une enveloppe de 5,5 milliards d’euros avec une aide exceptionnelle de 250 euros pour les plus faibles revenus qui voient notamment les factures d’électricité grimper, des aides au logement pour les étudiants, et une subvention d’urgence pour les agriculteurs.

Mais les syndicats estiment que ces aides s’inscrivent dans la campagne « pré-électorale » du parti conservateur au pouvoir, à huit mois des élections générales, évoquant « la situation difficile » des ménages. L’inflation a dépassé la barre de 10 % lors des six derniers mois en Grèce, et même atteint 12 % en septembre sur un an. Le prix du gaz a quant à lui plus que quadruplé (+332 %).

A Thessalonique, deuxième ville du pays, des incidents limités ont eu lieu à la fin d’une manifestation de 8.000 personnes. La police a également tiré des gaz lacrymogènes après des cocktails Molotov lancés contre les forces anti-émeutes, selon un journaliste de l’AFP. Un groupe de manifestants a lancé des cocktails Molotov en queue d’un cortège sur la place Syntagma, en bas du Parlement grec. La police a répondu en tirant des gaz lacrymogènes, a constaté une photographe de l’AFP.

Grève nationale inédite au Royaume-Uni

Les infirmières du Royaume-Uni ont voté en faveur d’une grève nationale pour réclamer des hausses de salaires, ce qui représente une première, a annoncé mercredi le syndicat Royal College of Nursing (RCN), au moment où le pays est frappé par une inflation record.

La grève « devrait commencer avant la fin de l’année », a annoncé sans plus de précision le RCN dans un communiqué. « Beaucoup des plus grands hôpitaux d’Angleterre seront touchés » par ce mouvement social, a-t-il ajouté. La grève concernera les établissements de santé relevant du système public dans lesquels une majorité d’infirmières ont voté en faveur du mouvement, précise le syndicat.

« Les résultats sont forts et clairs », a réagi Pat Cullen, la secrétaire du RCN, citée dans le communiqué. « La colère s’est transformée en action, nos membres ont dit que ’trop c’est trop’», a-t-elle ajouté, dénonçant les conditions de travail et les faibles salaires des infirmières.

Une analyse récente a montré que le salaire d’un infirmier expérimenté a chuté de 20 % en termes réels depuis 2010. Le syndicat demande une augmentation de salaire de 5 % de plus que l’inflation, qui dépasse les 10 %.

La nature exacte de la grève n’a pas encore été déterminée, mais il est probable que les patients, déjà confrontés à des listes d’attente record, devront faire face à des perturbations au niveau des opérations et des rendez-vous.

« Nous apprécions énormément le travail acharné et le dévouement de nos infirmières », a dit mercredi un porte-parole du Premier ministre Rishi Sunak à des journalistes. Le gouvernement est favorable à un règlement salarial « juste » avec le RCN, a-t-il ajouté.