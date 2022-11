Le mal n’a jamais été si profond au Sporting de Charleroi

Les maux sont nombreux en ce moment au Mambourg. La réaction face à l’Antwerp sera d’ailleurs restée lettre morte, du moins jusqu’ici. Si le revers à Genk n’avait rien de déshonorant, celui à Seraing – qui avait pourtant largement fait tourner son noyau – va inévitablement laisser des marques, qu’il s’agira de soigner au plus vite. Quel que soit le résultat contre Malines, la trêve fera du bien.

1 Cette fois, les joueurs sont impardonnables

Un peu plus de trois semaines après le non-match à Saint-Trond, les Zèbres ont remis ça à Seraing, dans des proportions plus importantes et dramatiques encore. Face à une formation serésienne qui ne pouvait pas plus ouvertement montrer qu’elle s’en foutait de la Coupe qu’en faisant tourner son effectif à ce point, le Sporting de Charleroi avait pourtant fait le plus dur en ouvrant le score au quart d’heure via Heymans. Ce but, qui allait dans le sens d’un match que Charleroi maîtrisait, aurait dû lancer les Carolos vers un succès tranquille. Ce fut tout le contraire. Beaucoup trop vite tombés dans la gestion, les Zèbres ont arrêté de jouer et ont oublié de tuer le match. Certes, l’arbitre de la soirée a oublié de siffler un penalty flagrant sur Benbouali (27e), mais ce n’est en rien une excuse pour expliquer la prestation sambrienne. Leur élimination, les Zèbres sont en effet allés la chercher eux-mêmes. « Je n’ai pas les mots. Ce genre de situation ne m’est presque jamais arrivé. Expliquer et comprendre comment on a pu lâcher le match comme ça est compliqué. Il faut qu’on travaille, qu’on avance, mais c’est difficile », pointait Joris Kayembe, forcément abattu.