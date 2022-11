Grève: une large participation syndicale, un passage politique étroit

La date était attendue : le 9 novembre, jour de grève nationale. Et au soir de celle-ci, son succès constaté siffle comme une bouilloire. « Partout où je suis passé, à Liège, La Louvière ou Charleroi, tout était à l’arrêt sans que l’on bloque les routes, se félicite Thierry Bodson (FGTB). Et les retours de Verviers, de la province de Luxembourg, de Wallonie picarde et de Flandre disent la même chose. Et nous avons enregistré très peu de réactions de mécontentement. » « Il y avait des collègues, des délégués, des militants mobilisés un peu partout et beaucoup de compréhension des automobilistes », confirme Marie-Hélène Ska (CSC). Mais la confirmation du succès de la mobilisation est peut-être venue du patronat qui, dans sa réaction, a déploré cette journée d’actions : « On n’éteint pas un feu avec un bidon d’essence ».

