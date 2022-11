Règles budgétaires: la Commission abat ses cartes

La Commission européenne a présenté, ce mercredi, une proposition de réforme de la gouvernance économique de l’Union – comprenez : des règles budgétaires que les Etats-membres doivent respecter et dont les principes, et les deux indicateurs phares, un déficit public inférieur à 3 % du PIB et une dette inférieure à 60 %, avaient été initialement établis dans le traité de Maastricht il y a trente ans.

L’enjeu est capital. Suspendue au printemps 2020, face à la pandémie, la gouvernance budgétaire européenne sera de nouveau d’application à partir de 2024. Or, les règles actuelles, si elles devaient être appliquées, imposeraient à de nombreux Etats membres, dont l’endettement a gonflé suite au « quoi qu’il en coûte », une cure d’austérité sans précédent, alors même que les besoins d’investissement public sont colossaux, aussi bien pour mettre en branle les transitions écologique et numérique, que pour assurer la défense de l’Union et sa sécurité énergétique.