Feu vert à la Commission du travail des arts

La NVA n’en voulait pas, elle l’a redit, c’est pourtant à une très large majorité qu’a été approuvé ce mercredi, en Commission des affaires sociales de la Chambre, le projet de loi instaurant une Commission du travail des arts. Cette commission est la future instance chargée d’établir, sur base d’un cadastre évolutif, qui a accès (ou non) au statut de « travailleur des arts » (entendez : l’artiste professionnel), et de délivrer au cas par cas, sur dossier, l’attestation de travailleur des arts. Pour mémoire, cette commission représentera une émancipation sensible des artistes, puisqu’ils y obtiennent 50 % des sièges.

Avec un vote favorable qui dépasse la seule majorité (9 pour, 3 contre), le passage en plénière devient dès lors une formalité, ce qui laisse au gouvernement une petite année pour achever de recruter le personnel d’appui de cette Commission, procéder à la désignation des membres et valider un règlement d’ordre intérieur.