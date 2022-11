Mark Zuckerberg dégaine son premier plan social

Ils étaient 87.000. Ils seront 11.000 en moins d’ici quelques jours. Les premiers mails confirmant le plan social de Meta (maison mère de Facebook Instagram et Whatsapp) sont partis la nuit de mardi de mercredi, conformément à l’information dévoilée par le Wall Street Journal en début de semaine. Ce faisant, ce dégraissage massif, le plus important de l’histoire de la Silicon Valley, confirme les turbulences traversées, non seulement par le groupe de Mark Zuckerberg, mais par de nombreux fleurons de la « big tech » californienne.

Tout ne s’est pas passé comme prévu, a reconnu le fondateur de Facebook, lequel a reconnu lors d’une réunion avec des dirigeants mardi que son optimisme quant à la croissance (notamment pendant la pandémie) avait entraîné une surembauche. « Au début du covid, le monde s’est rapidement déplacé en ligne et l’essor du e-commerce a entraîné une croissance démesurée des revenus. Nombreux sont ceux qui ont prédit qu’il s’agirait d’une accélération permanente (…). C’était mon cas et j’ai donc pris la décision d’augmenter considérablement nos investissements. Malheureusement, cela ne s’est pas déroulé comme je m’y attendais. Non seulement le commerce en ligne est revenu aux tendances d’auparavant, mais le ralentissement macroéconomique, la concurrence accrue (NDLR, celle de TikTok) et la perte de signaux publicitaire ont entraîné une baisse de nos revenus par rapport à ce à quoi je m’attendais. Je me suis trompé et j’en assume la responsabilité. »