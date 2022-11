Pour les travailleurs migrants, «quitter le pays n’est pas une option»

La réputation du Qatar le précède. Des centaines de milliers de travailleurs migrants vivent dans l’émirat, parfois dans des conditions désastreuses, parfois victimes d’abus. Alors pourquoi continuent-ils à affluer dans la péninsule ? Et pourquoi restent-ils ?

Antonio* doit déménager tous les trois mois. Pour sa sécurité. « Dix à vingt personnes viennent ici me demander de l’aide. Tous les jours. Certaines sont sans papiers. Ça peut me créer des problèmes. » Dans cet appartement partagé avec quatre autres personnes, ses colocataires ne supportent pas toujours le va-et-vient des ouvriers pauvres, en déshérence après des déboires avec leur employeur. Dans une pièce remplie à ras bord (chambre, salle à manger et salon à la fois), un chat se balade dans les recoins. Rien, de l’aménagement de la pièce au regard d’Antonio, ne traduit l’instabilité de sa situation. En ce moment, cet ouvrier de la construction paie 800 dollars tous les mois, avec son épouse, pour vivre dans un appartement sans charme du quartier de Najma, dans le sud de Doha.