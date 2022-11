RD Congo: expulsion de la journaliste de Reuters Sonia Rolley

Sonia Rolley avait notamment enquêté sur le dossier « Congo Hold-up » pour la radio RFI, avec l’European investigative collaborations (EIC) et « Le Soir ».

La journaliste française d’investigation Sonia Rolley, ex-RFI et travaillant depuis cet été pour l’agence Reuters, a été expulsée mardi de Kinshasa par les autorités de la République démocratique du Congo qui ne lui avaient pas accordé d’accréditation. Elle disposait toutefois d’un visa valide.

Elle s’est rendue mardi matin à une convocation des services d’immigration, qui lui ont confisqué son passeport et l’ont obligée à prendre un vol pour Paris via Addis Abeba. Aucun motif ne lui a été signifié, précise l’agence dans une dépêche diffusée mardi soir. Par chance, la journaliste avait confié son GSM et autres affaires personnelles à des amis sur place.