Coupe de Belgique: l’Union revient au score, Meux en quête d’exploit (direct)

L’Union devrait vivre une soirée tranquille à Capellen (D2) tout comme le FC Bruges au Patro Eisden (Nationale 1) ou encore Gand, tenant du titre, à Dessel (Nationale 1). Ce devrait être plus indécis à Lommel – Zulte Waregem, Cercle – Beerschot et Westerlo-Genk, même si les leaders genkois du championnat n’ont plus connu la défaite depuis le 24 juillet au Club de Bruges en ouverture de la Jupiler Pro League. Et puis, nous gardons un oeil sur Meux (D2 ACFF), en déplacement à Saint-Trond.