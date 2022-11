Billie Jean King Cup: Mertens rend un petit espoir à la Belgique

Surprise par la Slovaquie en simples (Bonaventure et Zanevska n’ont pas été à la hauteur), la Belgique a sauvé l’honneur grâce au duo composé de Flipkens et de l’incroyable Mertens. Ce sera tout ou rien, ce jeudi dès 11h, face à l’Australie : 3-0 et c’est direction les demi-finales.

Il n’y a pas à dire, c’était la soupe à la grimace pour l’équipe belge après les deux simples décevants et perdus par Ysaline Bonaventure (6-2, 7-6 contre Kuzmova) et par Maryna Zanevska (5-7, 6-2, 6-3 face à Schmiedlova). La Stavelotaine avouait avoir connu un jour sans. « C’est peut-être dû à la décompression qui est venue suite à cette entrée dans le top-100 après laquelle je courais depuis si longtemps, mais jamais durant ce match (NDLR : elle a pourtant eu quatre balles pour forcer un 3e set du tout est possible) je ne me suis sentie libérée. »