Mieux gérer le diabète avec son smartphone

Depuis le covid, la télémédecine a pris de plus en plus d’ampleur et les médecins soutiennent l’utilisation d’applications, qu’il s’agisse d’améliorer le quotidien des patients ou la communication avec le personnel médical. La firme américaine Lifescan, active sur le marché de la prise en charge du diabète, a ainsi développé une application permettant de gérer son taux de glycémie, qui semble avoir des résultats positifs dans la prise en charge de la maladie encore largement méconnue. Une étude de Dexcom, fabricant de systèmes de mesure continue du glucose, a ainsi sondé un millier de Belges sur l’état de leurs connaissances concernant le diabète. Si 87 % des répondants le considèrent comme une maladie grave, avec des répercussions importantes sur le quotidien de ceux qui en souffrent, près de 4 Belges sur 10 affirment ne pas bien savoir en quoi la maladie consiste et en ignorer les symptômes.