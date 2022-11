Coupe du monde: Didier Deschamps reprend 25 joueurs français dont Benzema et Giroud

Fin du suspense. Après d’ultimes et intenses réflexions, Didier Deschamps a dévoilé mercredi soir sa liste pour le Mondial au Qatar, une grand-messe télévisuelle attendue avec espoir par de nombreux Bleus.

Le sélectionneur de l’équipe de France Didier Deschamps a convoqué mercredi Olivier Giroud, 36 ans, dans sa liste pour le Mondial 2022, élargie à 25 joueurs, avec la présence de plusieurs convalescents dont Raphaël Varane, Presnel Kimpembe et Karim Benzema, mais pas de Mike Maignan.

Onze champions du monde 2018, parmi lesquels le capitaine Hugo Lloris, le gardien remplaçant Steve Mandanda et les stars d’attaque Kylian Mbappé et Antoine Griezmann, figurent dans la liste, dont la version définitive doit être transmise à la FIFA au plus tard lundi à 19h00.