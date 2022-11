Coupe de Belgique: cette Union B a encore du répondant

De toute évidence, au vu du programme copieux qu’ils se sont farci jusqu’ici, les Unionistes avaient besoin de souffler, surtout que se profile encore un dernier match importantissime au Standard, dimanche prochain. Et s’ils se sont fait peur l’espace d’une grosse dizaine de minutes en première période à Cappellen, ils ont rapidement redressé la barre pour s’imposer largement et filer logiquement en 8e de finale grâce, notamment, à trois doublés signés Adingra, El Azzouzi et Nilsson (1-7). « Même si on a encaissé le premier but, je n’ai jamais douté de mon équipe, ni du résultat final », expliquait après coup Karel Geraerts l’entraîneur saint-gillois. « Il était essentiel que les joueurs alignés ce soir (NDLR : mercredi soir) travaillent leurs automatismes, saisissent leur chance. J’ai apprécié leur réaction. Au final, on se qualifie, on marque sept buts et j’ai vu de belles choses, notamment dans le chef d’Adingra, Nilsson et El Azzouzi, mais aussi du côté de Boone ou Dony.