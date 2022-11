Le télescope James Webb dévoile une nouvelle image extrêmement détaillée d’une autre galaxie (photo)

Lancé fin 2021 par la Nasa, le nouveau télescope spatial James Webb livre depuis des résultats scientifiques spectaculaires. Mercredi, une nouvelle image a été dévoilée par la Nasa.

Cette fois, le télescope nous montre une image extrêmement détaillée d’une galaxie naine, appelée Wolf -Lundmark – Melotte et qui se situe à 3 millions d’années-lumière de notre propre galaxie. Il s’agit de l’image la plus nette et profonde d’une vue stellaire, à ce jour. L’opportunité pour les scientifiques d’étudier tous les aspects de l’univers.