Donald Trump après les Midterms: «De mon point de vue, ça a été une grande victoire»

Mais la « vague rouge » annoncée n’a pas déferlé, bien que les républicains soient partis pour arracher – d’une courte tête -- la majorité à la Chambre des représentants. Le contrôle du Sénat reste lui très incertain.

« Si par certains aspects l’élection d’hier a été quelque peu décevante, de mon point de vue personnel, ça a été une grande victoire », a soutenu Donald Trump mercredi sur son réseau Truth Social.

Il n’empêche que la victoire la plus éclatante côté conservateur a été celle de Ron DeSantis, triomphalement réélu gouverneur de Floride. Or, il s’agit du plus solide adversaire potentiel de Donald Trump dans la course à l’investiture républicaine pour 2024.

Sa large victoire cimente son statut d’étoile montante. Déjà, une tribune publiée par Fox News mercredi matin le couronnait nouveau « chef du parti républicain ».