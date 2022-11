Roberto Martinez dévoile sa liste de 26 Diables sélectionnés pour la Coupe du monde 2022: voici où et comment suivre cette grande annonce

Les sélectionneurs des trente-deux équipes participantes doivent présenter une liste d’au moins 23 et d’au plus 26 joueurs, qui comprend au moins trois gardiens de but. Fidèle à son noyau habituel, le technicien catalan ne devrait pas annoncer beaucoup de surprises ce 10 novembre.

Si vous souhaitez suivre cette grande annonce en direct, il y a plusieurs moyens. Tout d’abord, sur votre petit écran, que ce soit votre smartphone ou votre tablette, rendez-vous sur l’application RBFA. En effet, depuis quelques mois maintenant, la fédération belge diffuse toutes les conférences de presse de nos Diables à cet endroit, et ce sera à nouveau le cas ce jeudi. Ensuite, vous pourrez également suivre l’annonce de Roberto Martinez sur la plateforme Proximus Pickx, qui retransmettra en exclusivité la conférence de presse. Enfin, si vous ne voulez rien rater de ce grand événement, il vous suffit de vous rendre sur notre site internet, LeSoir.be. Vous pourrez y suivre l’annonce du sélectionneur national en direct, et vous y retrouverez ensuite toutes les réactions à cette liste, ainsi que les analyses de nos différents experts.