Lutte contre l’antisémitisme: donner la parole à la Belgique

Il ne peut y avoir de doute : l’antisémitisme est en hausse de par le monde. Au cours de la dernière décennie, nous avons tous vu des exemples inquiétants et répétés de cette tendance. Et en dépit de son fort soutien gouvernemental à la lutte contre l’antisémitisme, une législation sévère contre les crimes et les discours de haine, et un plan d’action national contre le racisme, même la Belgique n’est pas à l’abri. Des chants antisémites lors de matchs de football, un langage antisémite subtil dans le discours public, des croix gammées peintes sur des synagogues et autres lieux sacrés, et d’autres formes d’antisémitisme se produisent toujours. En septembre dernier, des musiciens ayant des liens clairs avec les néonazis devaient se produire au Festival Frontnacht à Ypres avant que, heureusement, les autorités n’annulent l’événement à la dernière minute. Il serait facile de rejeter ces exemples comme de malheureux cas isolés, mais les preuves s’accumulent que l’activité et le sentiment antisémites ne font que croître. À lire aussi La guerre en Ukraine «a alimenté l’antisémitisme», dénonce l’Agence européenne des droits fondamentaux

« Un canari dans une mine de charbon »

C’est pourquoi la récente visite de l’Envoyée Spéciale des États-Unis pour la lutte contre l’antisémitisme, l’ambassadrice Deborah Lipstadt, était opportune et nécessaire. Alors qu’elle et moi visitions le Mémorial, le Musée et le Centre de Recherche de la Kazerne Dossin à Malines, l’endroit où les nazis ont forcé les Juifs et les Roms à monter dans des trains à destination des camps de concentration, nous nous sommes rappelé – assez viscéralement – les conséquences d’une haine incontrôlée se propageant à tous les niveaux de la société et du gouvernement : le meurtre de millions de Juifs et d’autres groupes que les nazis jugeaient sans valeur pour la société. Alors que nous parcourions ces couloirs, je me suis souvenu de ce que l’ambassadrice Lipstadt avait dit un jour : « L’antisémitisme est comme le canari dans une mine de charbon – nous devons tenir compte de son cri d’alerte ». Le moment est venu de repousser la marée montante de l’antisémitisme.