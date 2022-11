Les Racines élémentaires de Lous and the Yakuza: «Comme il y avait la guerre tout le temps, on passait notre temps à fuir»

Quelle vie ! A à peine vingt-six ans, la chanteuse Lous and the Yakuza a connu la guerre au Congo, la vie au Rwanda, l’exil en Belgique, l’école dans un internat catholique, la précarité dans la rue… Autant de racines qui l’ont amenée à développer sa fibre artistique.

Pour « les racines élémentaires » du Soir, Lous and the Yakuza fait une entorse à son programme. Alors que sort ce vendredi son nouvel album, Iota, elle se retourne sur son passé et nous parle des gens qui ont entouré son début de vie, comme en écho à une petite phrase, qui dirait : « dis-moi d’où tu viens, je te dirai qui tu es... »

Je ne serais pas devenue qui je suis si…