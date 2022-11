Chez Technifutur, il y a parfois «plusieurs offres d’emploi par stagiaire»

Jamais sans doute, à l’aune des défis actuels, la formation n’a-t-elle été aussi importante. D’où le rôle central joué par les centres de compétence, parmi lesquels Technifutur, à Liège, fait encore et toujours figure de précurseur.

Accélérer le développement socio-économique régional via l’acquisition de compétences : telle est la « vision » de Technifutur, le premier, en date et en volume, des centres de compétence wallons. Liégeois, en l’espèce, vu que l’émergence de ce centre est intimement liée à l’histoire industrielle de la Cité ardente. Son CEO, Thierry Castagne, par ailleurs actif également dans les instances faîtières de l’Agence du numérique et de l’enseignement supérieur, entre autres, expose en quoi Technifutur est essentiel au développement de l’écosystème liégeois, entreprises comme demandeurs d’emploi.

Pourquoi la création de Technifutur fut-elle novatrice, à l’époque ?