Saeed Roustaee à propos de «Leila et ses frères»: «La société iranienne est devenue un purgatoire»

Saeed Roustaee n’aime pas dire qu’il est un cinéaste engagé, il préfère dire qu’il a un engagement envers son peuple. Cela se traduit par des films d’une énergie et d’une rage folle. Des films qui plaisent au public – La loi de Téhéran a fait trois millions d’entrées en Iran – mais ne plaisent pas vraiment aux autorités en place. A 32 ans et trois films, Saeed Roustaee s’impose comme la nouvelle garde du cinéma iranien et comme beaucoup de ses compatriotes cinéastes, il connaît la censure, les pressions. Mais il le dit : « Je ne vais pas me laisser faire. On a eu l’autorisation de tourner mais, depuis, c’est un autre gouvernement qui est en place, avec ses propres lois. C’est impossible pour moi de me conformer à leur vision des choses. Je préfère qu’ils retirent mon film plutôt que de le censurer. » Il ajoute : « Il est très difficile de faire un film en Iran, ça coûte très cher, il y a des restrictions.