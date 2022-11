Maredsous, une abbaye bénédictine très séduisante pour les touristes

Maredsous, majestueuse abbaye bénédictine qui émerge au cœur de paysages et de villages magnifiques dans la vallée de la Molignée, des villages construits avec cette pierre calcaire grise si caractéristique, est la plus grande abbaye wallonne, avec ses 4 hectares de toitures et des bâtiments fonctionnels sur trois niveaux, dans un site de 50 hectares. Mais elle est aussi un phare du tourisme en Wallonie, derrière Pairi Daiza et Walibi, dans d’autres styles. Avant le covid, la comptabilité reposait sur des journées de comptage effectué par des étudiants durant la saison, des chiffres vérifiés et validés par les responsables touristiques wallons. Avec le covid, il a fallu placer des machines de comptage, et tout est désormais très précis. « On devrait tourner autour de 550.000 entrées en cette année du 150e anniversaire, comme avant », note Bernard Lorent, le père abbé.