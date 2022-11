Roberto Martinez sur la sélection de Romelu Lukaku, toujours aux soins, pour la Coupe du monde: «Il n’a pas de traitement spécial, on a déjà procédé de la sorte avec Witsel et Kompany»

Dans la foulée de cette grande annonce, Roberto Martinez a répondu aux sollicitations de la presse. Le Catalan a justifié les nombreux choix qu’il a dû opérer. À commencer par la sélection de Romelu Lukaku, qui est pourtant toujours aux soins. « Romelu est un joueur très important de notre noyau. En ce moment, il reçoit toujours des soins. Mais il y a deux phases dans une Coupe du monde, et on espère compter sur lui pour la deuxième partie de la compétition. Toutefois, il n’a pas de traitement spécial, on a déjà procédé de la sorte avec Axel Witsel et Vincent Kompany. »

Roberto Martinez a annoncé jeudi sa sélection définitive pour la Coupe du monde au Qatar (20 novembre -18 décembre). Le Catalan a dévoilé sa liste de 26 joueurs pour la grand-messe du football mondial. Romelu Lukaku, bien qu’annoncé incertain, figure bel et bien dans le groupe, à l’instar de Dries Mertens, Jérémy Doku et Zeno Debast.

Autres choix qui risquent de faire couler pas mal d’encre : les sélections de Dries Mertens et de Charles De Ketelaere. Désormais actif à Galatasaray, l’ancien du Napoli éprouve toutes les difficultés du monde à faire parler la poudre. Mais il garde toute la confiance du sélectionneur national. Au même titre que l’ancien Brugeois, qui peine à s’imposer au Milan AC. « Dries Mertens est un joueur très expérimenté et probablement le plus instinctif. Pour Charles De Ketelaere, il a vécu des hauts et des bas. C’était le scénario attendu pour lui quand on arrive en Serie A avec cette intensité. Mais son profil entre les lignes peut nous aider. »