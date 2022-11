Auvio se renforce avec une interface revue et corrigée

Cette volonté se matérialise dans une interface qui a été simplifiée par rapport à la précédente version, en s’inspirant assez ouvertement de ce qui constitue la norme du marché, à savoir, pour la vidéo, Netflix, et pour la partie audio, Spotify. La RTBF ne s’en cache pas : sans chercher à copier, Auvio reprend les codes des deux géants américain et suédois, avec, pour les podcasts, un nouveau player spécifique qui fait son apparition – et qui s’affiche en bas de l’écran en cours d’écoute. S’il n’est pas encore à l’heure actuelle possible de télécharger les podcasts, cette fonctionnalité sera ajouté d’ici la fin de l’année, a encore précisé la RTBF.

Lancée il y a six ans, la plateforme Auvio a connu des évolutions en continu depuis ses débuts. Elle n’avait pas encore connu de refonte complète ; celle-ci a été mise à la disposition des utilisateurs en début de semaine, après une période de rôdage qui avait déjà permis à un large public de la découvrir. La nouvelle interface d’Auvio veut surtout, a rappelé la RTBF, offrir une « nouvelle expérience » de visionnage et d’écoute pour les utilisateurs. Depuis le début de l’année, Auvio compte près de 100 millions de visionnages cumulés (en hausse de 5 % par rapport à 2021) et 4 millions de comptes utilisateurs – chiffre stable qui laisse penser qu’un palier a été atteint.

Fiction, sport et info

Les contenus les plus plébiscités dans l’offre d’Auvio sont, dans l’ordre, la fiction (36 %), les sports (27 %) et l’information (21 %), constatent encore les responsables de la plateforme, qui ont veillé à leur maintenir une large visibilité dans un portail qui se veut plus personnalisable et cible encore davantage les enfants. La page d’accueil de la plateforme met ainsi davantage en évidence ce qui était précédemment accessible via l’onglet My Auvio, soit à la fois les choix épinglés par les utilisateurs et leur historique de visionnage récent (comme sur Netflix là encore). L’offre enfants est davantage exposée via l’onglet « Kids », qui permet aux parents d’avoir un meilleur contrôle sur les contenus visionnés par leurs bambins, via un code pin.

Le direct reste une des principales fonctionnalités d’Auvio, et celle qui séduit le plus les utilisateurs de la plateforme. La page des directs a elle aussi été revue, avec un nouveau moteur de recherche et un aperçu plus clair sur les programmes « en cours ». Elle devrait être mise à rude épreuve dans les prochaines semaines avec la coupe du monde de football au Qatar, puisque les 64 matchs de la compétition y seront retransmis en direct, en plus d’un accès aux meilleurs moments de chaque rencontre et aux émissions liées.

La nouvelle interface d’Auvio, outre une offre de films et de séries enrichies pour la fin de l’année accueille aussi deux nouveaux partenaires, en plus de ceux déjà « actifs » comme Bruzz, LN24 ou Arte. Les programmes de la chaîne de télévision publique germanophone BRF et de la radio NRJ (qui partagent la même régie que la RTBF) sont désormais disponibles sur Auvio.