La confirmation du retour en forme des Red Lions

Après 2 défaites lors des 2 premières sorties en Amérique du Sud, les Lions ont parfaitement redressé la barre en s’imposant, lundi, face à l’Allemagne (1-0), et hier soir, face à l’Argentine (4-2). Une prestation bien plus consistante qui confirme que le groupe a pu tirer des nombreuses informations récoltées lors des 3 premières rencontres de cette nouvelle saison de Pro League. Et dès l’entame des débats face au pays hôte, ce sont les Belges qui prenaient l’initiative mais les nombreuses possibilités obtenues n’étaient pas récompensées. Il fallait attendre la 13e minute de jeu pour assister au premier but d’Alexander Hendrickx sur penalty. La réplique ne se faisait pas attendre et, 6 minutes plus tard, Lucas Vila trompait la vigilance de Loic van Doren. Mais cette égalisation ne tenait pas très longtemps puisque le défenseur anversois s’offrait un doublé, sur p.c., moins des 120 secondes avant le retour aux vestiaires.