Lukaku, Doku, Debast, Hazard…: les explications de Roberto Martinez sur sa sélection pour la Coupe du monde

Treize jours avant l’entrée en lice des Diables rouges au Mondial qatari (le 23/11 contre le Canada), Roberto Martinez a levé le voile sur sa sélection. Des 26 heureux élus, seules quelques incertitudes demeuraient. Conservateur jusque dans le sang, le technicien catalan n’a donc pas surpris grand monde, ce jeudi, au centre national de Tubize. Si ce n’est éventuellement pour ses choix en défense (Faes et Debast, au détriment de Denayer et Boyata). « Dans cette sélection, il y a sept joueurs qui joueront leur troisième Coupe du monde, neuf qui en seront à leur deuxième et dix débutants », résumait l’Espagnol, comme pour accentuer l’homogénéité de sa liste. Toujours aussi à l’aise lors de ce « grand oral » et peu enclin à tenir compte des critiques de plus en plus véhémentes, le sélectionneur fédéral est resté fidèle à sa ligne de conduite. En maîtrise et en explications plus ou moins affinées.

Sur l’état de Romelu Lukaku : « Il n’est pas complètement en forme sur le plan médical, c’est certain. Il est encore sous traitement, même s’il y a eu du mieux ces trois derniers jours. Nous avons eu et aurons encore plusieurs discussions avec le joueur et le staff pour savoir s’il est opportun de le laisser dans le groupe des 26. Le 22 novembre, soit 24 heures avant le premier match, nous ferons un point, mais je pense qu’il y a une chance qu’il soit rétabli. Vous savez, une Coupe du monde se déroule en deux phases : d’abord la phase de groupes, puis la phase à élimination directe. Nous avons bon espoir qu’il soit en pleine forme pour les huitièmes de finale. Il ne bénéficie pas d’un traitement de faveur spécial. Sa situation est similaire à celle de Witsel lors du dernier Euro, ou à celle de Kompany au Mondial 2018. Nous avons donc de l’expérience en la matière, ce n’est pas une situation exceptionnelle. Nous travaillerons comme d’habitude avec l’espoir de lui donner un rôle important. En tout cas, sa situation sera réévaluée le 22 novembre. Mais mon sentiment est que Romelu sera en mesure de jouer l’un des trois matches de groupe. »