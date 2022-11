Engie profite largement des prix de l’électricité élevés

Par AFP et Belga

Le groupe énergétique français Engie a relevé ses objectifs pour l’année 2022 après des résultats en hausse au troisième trimestre, portés par les cours élevés de l’énergie et la croissance de la plupart de ses activités. Le résultat net récurrent (hors exceptionnels) du groupe devrait désormais se situer dans une fourchette de 4,9 à 5,5 milliards d’euros, indique l’énergéticien, qui a vu son chiffre d’affaires bondir de plus de 85 % sur neuf mois, à 69,3 milliards d’euros. Son résultat d’exploitation (Ebit) est à 7,3 milliards, en hausse de 84,4 %. Sur ce montant, 984 millions d’euros proviennent de l’activité nucléaire du groupe français, à savoir les centrales belges de Doel et Tihange.

Le principal fournisseur de gaz en France s’est aussi dit « confiant » dans sa capacité d’approvisionnement pour l’hiver prochain, sans gaz russe. Engie, dont l’État français détient près de 24 %, a continué de réduire son exposition aux volumes achetés précédemment à Gazprom, à un niveau aujourd’hui « epsilonesque » selon les termes de Pierre-François Riolacci, directeur général adjoint Finances, RSE et Achats. « Pour l’hiver 2023-24, le groupe reste confiant dans le fait que les volumes supplémentaires contractés par le biais de nouvelles sources d’approvisionnement y compris le gaz naturel liquéfié, ainsi qu’une diminution attendue de la demande, contribueront à remplacer le besoin en gaz provenant de Russie et à atteindre les niveaux de stockage requis », indique le communiqué.