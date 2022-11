Quel avenir pour Roberto Martinez à la tête des Diables rouges? «La situation est ennuyeuse»

La Belgique va entamer la Coupe du monde 2022… sans vraiment savoir à quoi s’en tenir pour la suite. Roberto Martinez, sélectionneur des Diables rouges depuis 2016, arrivant en fin de contrat. Si la Fédération belge songe à prolonger le bail du technicien espagnol, rien n’est encore acté, gravé dans le marbre de la certitude.

Le principal intéressé, lui-même, ne sait pas encore de quoi il en retourne. Prolongera ou prolongera pas ? Telle est la question. Quelques instants après avoir dévoilé ce jeudi les 26 heureux élus qui s’envoleront pour le Qatar, l’ancien entraîneur d’Everton a brièvement abordé son cas personnel. « La situation est ennuyeuse », commençait-il. « Nous abordons cette Coupe du monde, sans savoir ce qu’il se passera le lendemain. Pour l’heure, il ne s’agit pas de savoir qui sera le sélectionneur après, mais de préparer ce tournoi pour être le plus performant possible. Ceci est valable pour tout le monde. Ma situation sera examinée plus tard, à un moment plus opportun. »