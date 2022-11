Roberto Martinez revient sur son choix de sélectionner Dries Mertens pour la Coupe du monde: «Ce n’était pas une décision difficile»

Roberto Martinez a tranché. Le sélectionneur des Diables rouges a dévoilé ce jeudi sa liste de 26 joueurs pour la Coupe du monde au Qatar. Et si des interrogations planaient au-dessus des noms de Dries Mertens et Charles De Ketelaere, en manque de confiance à l’AC Milan, Martinez a finalement décidé de les reprendre tous les deux.

Il s’est ensuite expliqué concernant Charles De Ketelaere : « C’est vrai qu’il a vécu des hauts et des bas ces derniers mois. Mais c’était le scénario que l’on attendait quand on arrive en Serie A et que l’on rejoint le champion d’Italie. Son profil entre les lignes peut nous aider. Il est précieux. On a aussi besoin d’ajouter des gars qui ont moins d’expérience dans le groupe pour avoir un équilibre entre l’expérience et l’enthousiasme, la fougue. »